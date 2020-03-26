Из подвала на Черной речке выселили опасный хостел с кроватями на трубах

Владельцы объекта завершают вывоз оставшихся в подвале досок и бытовой техники. Фото: www.gptek.spb.ru

Владельцы объекта завершают вывоз оставшихся в подвале досок и бытовой техники. Фото: www.gptek.spb.ru

В Приморском районе Петербурга из подвала дома выселили мини-отель после череды нарушений режима охранных зон теплосетей.

ГУП «ТЭК» выселило опасный хостел из подвала дома №16 на набережной Черной речки. Предприятие почти год добивалось его выселения, а все из-за того, что собственник разместил мебель прямо над теплосетью.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», постояльцы спали фактически на трубах с кипятком, не подозревая об опасности.

В результате помещение было освобождено. Кровати и шкафы демонтировали. В настоящее время владельцы объекта завершают вывоз оставшихся в подвале досок и бытовой техники.

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