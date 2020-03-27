На Маршала Казакова гендиректор лишился Mercedes за 5 млн рублей

Владелец оставил машину без присмотра примерно на полтора часа, с 18:40 до 20:05. Но преступнику хватило этого времени, чтобы вычислить машину и похитить её. Фото: pixabay.com

Владелец оставил машину без присмотра примерно на полтора часа, с 18:40 до 20:05. Но преступнику хватило этого времени, чтобы вычислить машину и похитить её. Фото: pixabay.com

В Петербурге злоумышленника оставили 46-летнего мужчину без дорогостоящей иномарки. Люксовый Mercedes, к счастью, был застрахован, однако не оборудован системами слежения.

В Красносельском районе Северной столицы в четверг, 26 марта, угнали элитный автомобиль, принадлежащий крупному коммерческому предпринимателю. Припаркованный у дома №35 по улице Маршала Казакова Mercedes S63 AMG 4 MATIC черного цвета был похищен буквально в течение полутора часов.

Пострадавший бизнесмен оценил материальный ущерб в 5,2 миллиона рублей. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступник, похитивший автомобиль, разыскивается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские раскрыли группу нелегально действующих «фермеров», которые занимались добычей криптовалюты на территории Петербурга и Ленобласти.