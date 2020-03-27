Полиция раскрыла нелегальную ферму по добыче криптовалюты на территории Петербурга и Ленобласти

Полиция раскрыла нелегальную ферму по добыче криптовалюты на территории Петербурга и Ленобласти
Полиция задержала десять программистов. Фото: pixabay.com

Правоохранители Петербурга и области нашли «фермеров», которые, занимаясь добычей криптовалюты, незаконно подключились к электросетям.

Задержанных нарушителей, помимо нелегального использования электричества, подозревают в незаконном получении прибыли, так как краденая энергия тратилась на заработки криптовалюты. Чтобы скрыть масштабные расходы электричества, злоумышленники использовали специально запрограммированные счётчики, которые занижали показатели.

В общей сложности, преступники орудовали в восьми объектах Петербурга и Ленобласти, включая бывшую птицефабрику и турбазу. За время действия нарушителей ресурсоснабжающая организация понесла убытки в размере 15 млн рублей. Примерно такую же сумму успели «намайнить» мошенники, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что правоохранители нашли преступника, полгода назад ограбившего прохожего на маршала Жукова.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти криптовалюта ленобласть майнинг полиция санкт-петербург ферма
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минздраве обозначали вероятность летального исхода при заражении коронавирусом
На Маршала Казакова гендиректор лишился Mercedes за 5 млн рублей
Семин отреагировал на информацию о переходе Кокорина в «Локомотив»
В Петербурге мужчину задержали за похищение бывшей
В России умер еще один пациент с коронавирусом
Полиция раскрыла нелегальную ферму по добыче криптовалюты на территории ...
Радимов предложил провести следующий сезон РПЛ в один круг
В Петроградском районе водитель спровоцировал ДТП, пытаясь избежать конфликта