Полиция раскрыла нелегальную ферму по добыче криптовалюты на территории Петербурга и Ленобласти

Правоохранители Петербурга и области нашли «фермеров», которые, занимаясь добычей криптовалюты, незаконно подключились к электросетям.

Задержанных нарушителей, помимо нелегального использования электричества, подозревают в незаконном получении прибыли, так как краденая энергия тратилась на заработки криптовалюты. Чтобы скрыть масштабные расходы электричества, злоумышленники использовали специально запрограммированные счётчики, которые занижали показатели.

В общей сложности, преступники орудовали в восьми объектах Петербурга и Ленобласти, включая бывшую птицефабрику и турбазу. За время действия нарушителей ресурсоснабжающая организация понесла убытки в размере 15 млн рублей. Примерно такую же сумму успели «намайнить» мошенники, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что правоохранители нашли преступника, полгода назад ограбившего прохожего на маршала Жукова.