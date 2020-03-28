Возле «Леруа Мерлен» в Петербурге выстроилась очередь из посетителей

«Это нелюди настоящие... в очереди. А хозяин магазина вообще изверг... За то, что не закрылся», - считают комментаторы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

«Это нелюди настоящие... в очереди. А хозяин магазина вообще изверг... За то, что не закрылся», - считают комментаторы. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Нерабочая неделя, объявленная в качестве карантинной меры, а также строгие ограничения по посещению мест массового скопления людей не мешают петербуржцам стоять в очереди на вход в строительный гипермаркет.

В «Леруа Мерлен» на Санкт-Петербургском шоссе ввели ограничения по количеству посетителей в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVOD-19. Соответствующее постановление озвучили власти города.

Опасная эпидемиологическая ситуация, тем не менее, не останавливает горожан от привычного времяпрепровождения. Как рассказывают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», возле закрытых дверей «Леруа», куда пускают по 10 человек, столпилась целая очередь. Свои слова автор публикации подкрепил видеозаписью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Ленинградской области признало пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.