Правительство Ленобласти признало коронавирус форс-мажором

Власти Ленобласти признали коронавирус форс-мажором. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Теперь предприниматели смогут избежать начисления неустойки, а контрагенты не смогут взыскивать убытки.

В документе отмечается, что распространение коронавируса является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, который повлек введение режима повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 601 536 человек. Скончались 27 441, при этом 133 454 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1264 человека. При этом 49 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.