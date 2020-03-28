В России утвердили перечень товаров первой необходимости

В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Российское правительство определилось со списком товаров, которые необходимы в первую очередь во время пандемии коронавируса. Перечень утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Распоряжение содержит 23 категории товаров первой необходимости, среди которых товары для детей, мыло и моющие средства, гигиенические и туалетные средства и принадлежности. средства индивидуальной защиты, медпрепараты и средства для дезинфекции, зоотовары, топливо, автозапчасти, электрооборудование кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерная техника, средства для тушения пожаров, газеты и журналы, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки и контактные линзы, табачная продукция.

Магазины, которые в частности торгуют указанными товарами, вправе реализовывать товары, не включенные в перечень.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали препарат от коронавируса.

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