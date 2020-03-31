В Буграх откроется новая школа

Посещать ее смогут 950 учащихся.
Учреждение было возведено в рамках федеральной программы «Стимул». Школа уже введена в эксплуатацию, осталось дождаться лишь получения лицензии на образовательную деятельность, и тогда уже в новом учебном году она сможет распахнуть свои двери.
В заведении предусмотрено 38 классов на 25 человек. Младшие школьники будут обучаться 16 классах, для средней школы выделено 20 классов, а старшеклассников ждут два класса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Школа оборудована столовой, библиотекой, актовым залов, медпунктом, в кабинетах физики и химии обустроили лаборатории с необходимыми приборами.
Во двое учреждения построены спортивные площадки и зоны отдыха.
Стоимость всех строительных работ и внутреннего оснащения составила 678,6 млн рублей. Из них 66% средств выделил федеральный бюджет, 31% бюджет Ленобласти, а 3% выделились из местного бюджета.
В прошлом, 2019, году в рамках федеральной программы «Стимул» было отстроено 5 школ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Ленобласти каникулы продлят до 12 апреля.