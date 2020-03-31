В Буграх откроется новая школа

В 2020 году на строительство объектов, в рамках программы, выделено 1,3 млрд рублей. Фото: pixabay

В 2020 году на строительство объектов, в рамках программы, выделено 1,3 млрд рублей. Фото: pixabay

Посещать ее смогут 950 учащихся.

Учреждение было возведено в рамках федеральной программы «Стимул». Школа уже введена в эксплуатацию, осталось дождаться лишь получения лицензии на образовательную деятельность, и тогда уже в новом учебном году она сможет распахнуть свои двери.

В заведении предусмотрено 38 классов на 25 человек. Младшие школьники будут обучаться 16 классах, для средней школы выделено 20 классов, а старшеклассников ждут два класса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Школа оборудована столовой, библиотекой, актовым залов, медпунктом, в кабинетах физики и химии обустроили лаборатории с необходимыми приборами.

Во двое учреждения построены спортивные площадки и зоны отдыха.

Стоимость всех строительных работ и внутреннего оснащения составила 678,6 млн рублей. Из них 66% средств выделил федеральный бюджет, 31% бюджет Ленобласти, а 3% выделились из местного бюджета.

В прошлом, 2019, году в рамках федеральной программы «Стимул» было отстроено 5 школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в школах Ленобласти каникулы продлят до 12 апреля.