В школах Ленобласти каникулы продлят до 12 апреля

В школах Ленобласти каникулы продлят до 12 апреля
Дистанционное обучение для школьников необходимо, чтобы не продлевать учебную программу на лето. Фото: pixabay.com

Общеобразовательные учреждения Ленинградской области поддержат инициативу Министерства просвещения РФ о продлении школьных каникул до 12 апреля включительно.

Отметим, что это не означает беспрерывный отдых с 20 марта по 12 апреля. Каникулы, то есть, время без занятий, продлятся с 23 по 28 марта. Затем в течение двух недели школьники будут обучаться дистанционно. О готовности всех школ присоединиться к программе дистанционного обучения рассказала замглавы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Татьяна Рыборецкая.

Тем не менее, в этот период все школы будут доступны к посещению. Также, отмечает Рыборецкая, все оценки, полученные во время дистанционного обучения, будут учтены. Издательство «Просвещение» в условиях напряженной эпидемиологической ситуации открывает бесплатный доступ к электронным изданиям своих учебников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге уже более 112 тысяч учеников перешли на дистанционное обучение.

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