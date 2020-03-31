Судебные приставы в Петербурге готовы выделить 10 млн рублей на выдворение мигрантов

Судебные приставы в Петербурге готовы выделить 10 млн рублей на выдворение мигрантов
На сегодняшний день Петербург должны покинуть граждане 104 стран, среди которых Украина, Узбекистан, Вьетнам и даже Швеция и США. Фото: Baltphoto

Региональное управление федеральной службы судебных приставов готово потратить 10 миллионов рублей на вывоз нелегальных мигрантов за пределы города в условиях пандемии коронавируса.

Во вторник, 31 марта, на сайте госзакупок появилась необычная публикация. УФССП по Петербургу разыскивает исполнителя, оказывающего услуги по «нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным транспортом на международных линиях». Ведомство готово заплатить до 10 млн рублей компании, которая возьмет на себя выдворение приезжих нарушителей за пределы Северной столицы.

В сопроводительной документации подчеркивается, что билеты для иностранцев и лиц без гражданства планируют приобретать эконом-класса. Заявки на конкурс принимаются до 9 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Ленинградской области отправились на родину 130 нелегальных мигрантов.

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