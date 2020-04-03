Петербуржцы смогут сделать тест на COVID-19 в частных лабораториях

За минувшие сутки в России выздоровели и выписались из больниц 52 пациента. Фото: mosgorzdrav.ru

За минувшие сутки в России выздоровели и выписались из больниц 52 пациента. Фото: mosgorzdrav.ru

В Северной столицы частным лабораториям разрешат проводить тестирование на новый тип коронавируса, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Для получения права на проведение тестов на COVID-19, руководство организаций должно будет заполнить специальную форму. Брать анализы у горожан смогут только те, кто не контактировал с зараженными и не имеет симптомов заболевания.

Кроме того, чтобы получить такое разрешение, лаборатории должны иметь разрешение на работу с III—IV группой патогенности. Медперсонал лабораторий должен будет пройти инструктаж и подписать соглашение о работе с опасными микроорганизмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга может появиться реклама о борьбе с коронавирусом.