На улицах Петербурга может появиться реклама о борьбе с коронавирусом

Рекламщики готовы размещать на диджитал-конструкциях информацию о коронавирусной инфекции, нужно лишь дождаться утверждения проекта. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Рекламщики готовы размещать на диджитал-конструкциях информацию о коронавирусной инфекции, нужно лишь дождаться утверждения проекта. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Власти Северной столицы ведут переговоры с частными предпринимателями в сфере рекламы о том, чтобы на улицах города появилась наружная социальная реклама, посвященная борьбе с COVID-19.

Поскольку реклама неизбежно является социальной отраслью, представители этого бизнеса активно сотрудничают с властями, освещая острые общественные темы, а также праздники и мероприятия. Об этом глава ассоциации наружной рекламы Санкт-Петербурга и руководитель компании «ПОСТЕР» Кирилл Опарин рассказал «Мойке78».

Предприниматель добавил, что подобные договоренности осуществляются на добровольной и безвозмездной основе. Опарин также отметил, что проект диджитал-рекламы о коронавирусной инфекции пока что находится на согласовании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как различные бизнесы используют пандемию как повод для рекламы, чтобы справиться с наступившим кризисом.