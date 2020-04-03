Песков объяснил, почему время на часах Путина отставало во время обращения

Внимательные зрители обратили внимание на разницу реального и времени и того, которое виднелось на циферблате у президента России Владимира Путина.

Прояснил ситуацию его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На самом деле, отставание связано с задержкой из-за монтажа и перегона видео. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, вчера, 2 апреля, Путин снова обратился к народу в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, которая активно начала распространяться по России. Глава государства заявил, что весь апрель объявлен нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. При этом, он отметил, что, если ситуация будет улучшаться, количество «длинных выходных» может быль сокращено. Каких-либо новых мер, связанных с помощью бизнесу или гражданам, озвучено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин продлил нерабочий режим до 30 апреля.