Дженнифер Энистон сделал сюрприз больной коронавирусом медсестре

Дженнифер Энистон сделал сюрприз больной коронавирусом медсестре
Актриса сделала девушке щедрый подарок. Фото: скриншот

Актриса пообщалась с девушкой и подарила ей сертификат на покупку еды.

Об этом стало известно 3 апреля. Медсестра давала интервью для шоу Джимми Киммела по видеосвязи, как вдруг ей предложили познакомиться кое с кем. Уже через мгновение девушка разговаривала с популярной актрисой Дженнифер Энистон. Звезда призналась, что ей приятно познакомиться с девушкой и она желает ей скорейшего выздоровления. Она отметила, что врачи делают большое дело и их должен беречь Бог.

Энистон нашла способ отблагодарить медсестру за ее труд – она подарила ей сертификат на 770 тысяч рублей, чтобы она могла заказать еды. Такие же сюрпризы получат все медсестры отделения, в котором работает больная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ оценили возможность бессимптомного заражения коронавирусом.

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