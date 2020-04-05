Посреди ночи кто-то пытался вскрыть банкомат в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти произошла попытка хищения денежных средств из банкомата.

Как сообщили gazeta.spb.ru в региональном главе МВД, минувшей ночью, 5 апреля, в полицию позвонил 52-летний сотрудник охранного предприятия и заявил, что нашел трубку с проводами в купюроприемнике банкомата. Все происходило в банковском отделении в деревне Агалатово.

Правоохранители осмотрели банкомат и не выявили внешних повреждений банкомата, а также факта хищения денег. Сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего, отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные не смогли вскрыть банкомат на Сенной и сбежали. В Петербурге сотрудники полиции ищут двоих злоумышленников, которые повредили банкомат в Адмиралтейском районе, пытаясь вскрыть его.