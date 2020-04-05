Пьяный россиянин пытался застрелить охотников и полицейских

Предполагается, что он открыл огонь из переделанной винтовки Мосина 7,62 калибра. Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Предполагается, что он открыл огонь из переделанной винтовки Мосина 7,62 калибра. Фото: СУ СК РФ по Тульской области

Минувшей ночью, 5 апреля, в Тульской области произошла стрельба, которую открыл местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Тульской области, пьяный 64-летний мужчина с ружьем начал стрелять по двум охотника, которые шли мимо его дома. Предполагается, что он открыл огонь из переделанной винтовки Мосина 7,62 калибра.

Очевидцы вызвали полицию, после чего злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону полицейских, прибывших на место. К счастью, обошлось без ранений.

Известно, что стрелок ранее был судим. Дело завели по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Рязанской области мужчина расстрелял компанию за громкую беседу под окном.