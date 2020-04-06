В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя и угнал машину

Злоумышленник ехал в автомобиле в качестве пассажира.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось пятого числа в четыре часа утра. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что ехал с пассажиров по Гатчине, как вдруг на Пушкинском шоссе он достал нож и начал ему угрожать. Владельцу машины пришлось покинуть салон, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Спустя час машину нашли на 18-м километре а/д «Красное село – Гатчина – Павловск». Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось что «мастера по окнам» обманули пенсионерку на 300 тысяч в Горелово. Петербургская пенсионерка отдала злоумышленникам в пиджаках 70 тысяч рублей за предложение окна, а еще 240 они похитили сами.