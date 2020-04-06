В Кудрово у местного жителя украли автомобиль за 5,3 млн

В Кудрово у местного жителя украли автомобиль за 5,3 млн
Мужчина не пользовался машиной несколько дней. Фото: Pixabay

Мужчина припарковал иномарку у дома, но спустя несколько дней не обнаружил его там.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Как сообщили gazeta.spb.ru к сотрудникам правоохранительных органов обратился мужчина, который заявил об угоне дорогостоящего автомобиля. Автомобилист припарковал свой BMW 730 за 5,3 миллиона рублей на Областной улице. В период с 27 марта по 5 апреля мужчина машиной не пользовался, поэтому не знает, когда именно она пропала с парковки.

Отмечается, что в иномарке нет системы слежения и прочих охранных систем. Также на территории нет камер, которые могли бы запечатлеть злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя и угнал машину. Злоумышленник ехал в автомобиле в качестве пассажира.

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