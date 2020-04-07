«Принцесса Анастасия» возобновит круизы не раньше 13 мая

Паромный оператор Moby SPL сообщил об отмене запланированных круизных рейсов до 13 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.

Как сообщили в пресс-службе компании, паром «Принцесса Анастасия» курсирует по маршруту Петербург — Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Петербург.

Moby SPL отменяет рейсы парома SPL Princess Anastasia с 21 марта по 13 мая включительно в связи с введенными в странах Евросоюза мерами, ограничивающими въезд иностранных граждан.

Клиенты, которые уже забронировали отмененные рейсы, могут бесплатно перенести круиз на аналогичный маршрут на любую дату до конца 2020 года. Кроме того, компания предоставит бонус в размере 15% от стоимости бронирования на оплату каюты, сборов, экскурсий и любых дополнительных услуг, за исключением питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что паром «Принцесса Анастасия» на месяц отменил все рейсы.