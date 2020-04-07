В Петербурге 367 торговых точек нарушают карантинный режим

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге введен запрет на работу для мест массового скопления людей, таких как рестораны, кальянные, компьютерные клубы и другие.

Начиная с 28 марта, когда новый режим вступил в силу, сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями районных администраций и Роспотребнадзора проверили более 15 тысяч потребительских объектов, среди которых 367 работали с нарушениями.

Так, не соблюдали постановление об обязательном карантине ломбарды, салоны красоты и автосалоны, рюмочные, магазины, реализующие товары не первой необходимости и другие заведения. Большая часть нарушителей после первой проверки последовала распоряжению властей, однако некоторые пришлось закрывать принудительно. На владельцев объектов составлены административные протоколы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские выявили троих нарушителей карантина за 6 апреля.