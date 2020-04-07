В Кремле прокомментировали отказ Кадырова открывать границы Чечни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом главы Чеченской республики Рамзана Кадырова открывать границы субъекта.

Как сообщает «Газета.Ru», Песков заявил, что речь шла о закрытии границ для товарного потока, транзитных перевозок, доставке продовольствия и медикаментов. По словам пресс-секретаря, в данном случае Кадыров заверил, что эти потоки останутся открытыми и препятствования для них не будет.

Ранее глава Чечни заявил, что в республике нет запрета на транзит транспорта, доставку продуктов и лекарственных препаратов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что не стоит путать полномочия региона и государства. Негативная реакция была вызвана информацией о перекрытии границ регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чеченская Республика 5 апреля закрылась на въезд и выезд.