В США считают, что коронавирус дал шанс вернуть Крым Украине

В США считают, что коронавирус дал шанс вернуть Крым Украине
Крым. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Украина и США могут воспользоваться экономической ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, и потребовать Россию вернуть Крым. Об этом заявили три бывших американских посла в Киева Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.

Распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, пишут «РИА Новости» со ссылкой на NPR. На фоне этого США и их союзники должны предложить России отменить международные санкции в обмен на прекращение военных действий в Украине и возвращение Крыма, считают экс-послы США в Киеве.

«Все страны должны сейчас сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, а не с их соседями», — подчеркнули Пайфер, Хербст и Тейлор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Украине ужесточают карантинные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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