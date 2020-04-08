В России почти 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

В России 29% компаний отправили своих людей в неоплачиваемые отпуска. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР).

Руководитель ЦСР Лора Накорякова отмечается, что это произошло вопреки призыву властей страны сохранять зарплаты и оставлять работников с оплачиваемым отпуском.

«По нашим данным, 29% компаний декларируют, что им пришлось перевести сотрудников именно в неоплачиваемый отпуск», — говорит она.

По ее словам, в ближайший месяц ситуация может ухудшиться и почти каждая вторая компания начнет отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Кроме того, некоторые компании пошли на урезание зарплат и перевод своих сотрудников на контрактные системы отношений.

Напомним, президент России в своем обращении в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении «выходной недели» до 30 апреля с сохранением зарплат.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 435 091 человек. Скончались 82 191, при этом 302 989 человек выздоровели. За последние сутки в России зафиксировано 1175 новых случаев заражения в 56 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 8672 зараженных, 63 погибших, выздоровели 580 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.