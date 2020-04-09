Жители Германии поддержали усиление экономических связей с Россией и «Северный поток-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Жители Германии поддержали проект газопровода «Северный поток-2» и выступили за усиление экономических отношений с Россией. Кроме того, немцы не одобряют односторонние санкции США. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, сообщает ТАСС.

Усиления экономических связей с Россией хотят 55% респондентов, при этом 28% высказались против, ещё 17% затруднились с ответом. Против односторонних санкций США выступили 86% опрошенных. Только 5% одобряет их, а 9% ничего не ответили по этому поводу.

Что касается «Северного потока — 2», то 77% опрошенных поддержали реализацию проекта, против выступили 4% граждан, при этом 19% не смогли ответить.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.