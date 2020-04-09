Песков прокомментировал слова Путина про печенегов

Вчера, 8 апреля, состоялось уже третье обращение президента России Владимира Путина к народу, посвященное коронавирусу. На этот раз оно было проведено в формате онлайн-совещания с главами субъектов.

Многим зрителям очень запала в душу фраза Путина про то, что Россия переживет «коронавирусную заразу» так, как когда-то пережила вторжение печенегов и половцев.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поспешил сообщить, что эта фраза была сказана по личной инициативе президента. При этом, источник этого момента обращения уточнен не был.

В очередном обращении было сообщено о введений новых мер, связанных с COVID-19. Медицинский персонал, работающий непосредственно с больными, будет получать доплату в зависимости от занимаемой должности. Помимо этого, была анонсирована поддержка бизнеса, который в условиях эпидемии несет колоссальные убытки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин запретил останавливать транспортное сообщение и поручил поддержать бизнес.