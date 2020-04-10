Две петербургские компании уличили в работе во время пандемии

Компании поймали на работе в условиях пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Компании поймали на работе в условиях пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

В Петербурге две компании продолжили работу, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. Деятельность в нерабочую неделю продолжили ООО «Самир» и ООО «Автограф» (автосалон «Дакар»).

Нарушения выявила прокуратура Красносельского района. Организации были проверены после того, как в ведомство поступили сообщения об их работе в условиях пандемии.

В адрес руководителей ООО «Самир» и ООО «Автограф» внесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным на утро 10 апреля в Петербурге выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 408 человек. В России подтверждено 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ресторатор Александр Затуливетров намерен открыть заведения 15 апреля, несмотря на ограничения со стороны правительства.