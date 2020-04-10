В Приморском районе обнаружили боеприпас времен ВОВ и задержали двух мужчин

Росгвардейцы. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардейцы. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Приморском районе Петербурга сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времен войны, обнаруженный на берегу Черной речки.

Все произошло в пятницу, 10 апреля. Правоохранители увидели неподалеку от железнодорожного моста двух мужчин, которые при помощи магнита на веревке вытаскивали на берег металлические предметы. Приблизившись, сотрудники увидели лежащий на берегу минометный снаряд, предположительно времен войны.

Как сообщили в пресс-службе Главном управлении Росгвардии по городу и Ленобласти, место обнаружения боеприпаса было оперативно оцеплено до прибытия специалистов, а двое участников происшествия задержаны.

Взрывотехники ОМОН установили, что это 50-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас был вывезен и уничтожен на специализированном полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в квартире у петербуржца обнаружили оружие и боеприпасы.