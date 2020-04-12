Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Вербное воскресенье выпало на 12 апреля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Православные христиане 12 апреля отмечают Вербое воскресенья — праздник Входа Господня в Иерусалим. Традиционно он наступает за неделю до Пасхи и предшествует Страстной неделе.

В этот день в храмах принято раздавать христианам распустившиеся вербные ветви и совершать их освещения. Вербой в России заменяют пальмовые ветви, которыми Господа приветствовали жители Иерусалима.

В связи с пандемией коронавируса верующим не рекомендовано посещать храмы. Вечером 11 апреля митрополит Воскресенский Дионисий начал всенощное бдение в кафедральном Храме Христа Спасителя в Москве. В храме присутствовали только представители духовенства и съемочная группа. В Петербурге Всенощное бдение в соборе апостолов Петра и Павла возглавил метрополит Варсонофий.

Напомним, что с 11 по 30 апреля в Петербурге закрыты для посещения кладбища. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Исключения составляют похороны. Посещать кладбища также запрещено в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что 19 апреля православные христиане отмечают Пасху. Петербуржцам в связи с коронавирусом рекомендуют молиться дома, но закрывать храмы на ключ священнослужители не будут.

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