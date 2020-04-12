12 тысяч человек могут погибнуть от коронавируса в Ленобласти при плохом сценарии

Пренебрежение карантином в Ленинградской области может привести к 12 тыс. смертей от коронавируса. Потери подсчитали математики на основе заболевших на пароме «Алмазная принцесса» (Diamond Princess).

В Ленинградской области 18 городов с населением 20 тыс. человек. Именно в городах наибольшая скученность людей. Общее их население — 882 тыс. человек. На основе «Алмазной принцессы» можно сделать вывод о заражении 20% населения.

«При таком сценарии ожидаемое количество погибших непосредственно от COVID-19 может составить примерно 12 тыс. человек», — отметили в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» в соцсети «ВКонтакте» (сообщество регионального оперштаба по противодействию коронавируса).

20% населения — это 176 тыс. 400 человек. Из них 16% (28 тыс. 224) может потребоваться госпитализация. Среди заболевших 5% или 1 тыс. 411 людям требуется реанимация или ИВЛ. В среднем, на аппарате искусственной вентиляции легких при COVID-19 пациента держат более недели, то есть один ИВЛ обслужит примерно 3,5 человека в месяц. Всего при таком количестве больных необходимо 403 ИВЛ.

По подсчетам математиков, через 2-3 месяца такая неконтролируемая вспышка гаснет сама. В результате потери оцениваются в 12 тыс. человек.

Расчеты проведены на основе исследования кандидата экономических наук, врача-пульмонолога, специалиста Конкурентной разведки, профессора Евгения Ющука.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса.