Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга расширили полномочия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле новыми полномочиями.
Градоначальник заверил своей подписью соответствующее распоряжение. Об этом стало известно во понедельник, 13 апреля. Согласно тексту документа, теперь ведомство имеет право проверять и подтверждать назначение ввозимых на территорию России товаров, если они необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Необходимость нововведения обусловлена предоставлением льготы при уплате таможенной пошлины на ввоз товаров. Такое решение 2 апреля было принято Евразийской экономической комиссией.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник подписал утвержденный пакет мер поддержки бизнеса в условиях жесткого кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.