Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга расширили полномочия

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле новыми полномочиями.

Градоначальник заверил своей подписью соответствующее распоряжение. Об этом стало известно во понедельник, 13 апреля. Согласно тексту документа, теперь ведомство имеет право проверять и подтверждать назначение ввозимых на территорию России товаров, если они необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией.