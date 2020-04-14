Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга расширили полномочия

Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга расширили полномочия
На ввоз товаров для борьбы с COVID-19 предоставляются льготы на уплату таможенной пошлины. Фото: Baltphoto

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле новыми полномочиями.

Градоначальник заверил своей подписью соответствующее распоряжение. Об этом стало известно во понедельник, 13 апреля. Согласно тексту документа, теперь ведомство имеет право проверять и подтверждать назначение ввозимых на территорию России товаров, если они необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Необходимость нововведения обусловлена предоставлением льготы при уплате таможенной пошлины на ввоз товаров. Такое решение 2 апреля было принято Евразийской экономической комиссией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальник подписал утвержденный пакет мер поддержки бизнеса в условиях жесткого кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

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