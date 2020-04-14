За все время самоизоляции в Петербурге более 500 кампаний проигнорировали ограничения

За все время самоизоляции в Петербурге более 500 кампаний проигнорировали ограничения
Большая часть после разъяснительной работы закрыла объекты. Фото: pixabay

В Петербурге с начала режима самоизоляции более 500 компаний продолжили работать, несмотря на ограничения и запреты.

Сотрудники Роспотребнадзора и районных администраций проверил 25 187 компаний. Из них 502 проигнорировали ограничения.

Как сообщили на официальном сайте администрации города, в список нарушителей попали магазины, не торгующие товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, бары, ломбарды, станции технобслуживания транспорта и компьютерные клубы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский предприниматель получил 200 тыс. рублей и передумал открывать ресторан. Он планировал впустить посетителей 15 апреля.

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