Петербургский предприниматель получил 200 тысяч и передумал открывать ресторан

Петербургский предприниматель передумал открывать свои рестораны 15 апреля. На такой шаг Александр Затуливетров готов был пойти из-за разорения бизнеса на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Обо всем он рассказал на своей странице в Facebook. По словам ресторатора, места в ресторане забронировали 177 человек. Предприниматель отметил, что теперь рисковать здоровьем людей и деньгами он считает «неуместной затеей». По словам Затуливетрова, ему на карту поступило 200 тыс. рублей с пометкой «на штраф». Это и побудило его оставить двери заведений закрытыми.

Полученные денежные средства бизнесмен отдал сотрудникам, которые остались без работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторатор планировал открыть заведения под лозунгом: «Здесь так же безопасно, как в банках и метро».