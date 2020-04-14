Боеприпасы времен ВОВ нашли у Изотовского сквера

Найденные мины. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Найденные мины. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Специалисты-взрывотехники обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Приморском районе Петербурга.

Согласно информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в понедельник вечером, 13 апреля, петербуржцы сообщили в полицию о найденном боеприпасе у Изотовского сквера на Нижнекамской улице. Металлический предмет, напоминающий хвостовую часть мины, торчал из земли.

Взрывотехники обследовали территорию и опознали находку. Оказалось, что это были две 82-миллиметровые минометные мины в состоянии коррозии, лежавшие в земле со времен ВОВ.

Найденные боеприпасы вывезли на специализированный полигон в области и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе обнаружили боеприпас времен ВОВ и задержали двух мужчин.