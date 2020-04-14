Спа-комплекс на Боровой закрыли на два месяца за нарушение карантина

Спа-комплекс на Боровой закрыли на два месяца за нарушение карантина
Суд. Фото: Baltphoto

В Петербурге суд приостановил деятельность спа-комплекса «Торо» на Боровой улице, 29-33 из-за нелегальной работы во время эпидемии коронавируса.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, нарушения в работе ООО «Торо» обнаружили сотрудники Роспотребнадзора во время проверки. Оказалось, что сауна продолжала принимать клиентов, несмотря на запрет такой деятельности в городе.

Защита руководства пыталась оправдаться тем, что комплекс имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Однако, как отметили в суде, в условиях карантина медуслуги могут оказываться только в срочном и неотложном порядке, что не распространяется на посещение сауны.

В результате суд признал ООО «Торо» виновным по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и закрыл спа-комплекс на 60 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за все время самоизоляции в Петербурге более 500 компаний проигнорировали ограничения.

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