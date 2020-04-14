11 тысяч петербуржцев обратились в центр занятости

Некоторые граждане остались без работы из-за коронавируса. Их обещает поддержать государство.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга. Сейчас центр занятости работает на удаленке – сотрудники продолжают регистрировать безработных. Услугой воспользовались более 11 тысяч человек – именно столько граждан остались без заработка во время введенного режима самоизоляции.

Напоминаем, что для подачи заявления нужно завести профиль на «Госуслугах», а затем зайти на сайт «Работа в России» и заполнить все необходимые данные и резюме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юридический офис на Лиговском избежал наказания за работу в режим самоизоляции. В отношении «Авангарда» 1 апреля был составлен протокол. В офисе компании в районе 16 часов находились люди. Составители протокола в этом усмотрели нарушение мер, введенных из-за пандемии коронавируса.