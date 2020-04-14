Юридический офис на Лиговском избежал наказания за работу в режим самоизоляции

Ленинский районный суд Петербурга не нашел нарушений в работе офиса ООО «Авангард» на Лиговском проспекте. Привлечь компанию к ответственности хотели за работу в условиях пандемии коронавируса.

«Суд производство по делу об административном правонарушении прекратил за отсутствием состава», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В отношении «Авангарда» 1 апреля был составлен протокол. В офисе компании в районе 16 часов находились люди. Составители протокола в этом усмотрели нарушение мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Компания вину не признала. Сотрудница «Авангарда», допрошенная как свидетель, сообщила, что прием граждан 1 апреля не велся. В офисе находились сотрудники, которые ненадолго пришли для подготовки к дистанционной работе.

При этом при входе в офис было размещено объявление, в котором было сказано, что прием граждан временно прекращен. Компания ООО «Авангард» занимается оказанием юридических услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл кальянную «Feromon» на улице Ефимова на 70 суток. Причиной этого стала работа заведения, несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса.