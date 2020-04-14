Юридический офис на Лиговском избежал наказания за работу в режим самоизоляции

Юридический офис на Лиговском избежал наказания за работу в режим самоизоляции
Компании пришлось оправдывать за людей в офисе. Фото: unsplash.com

Ленинский районный суд Петербурга не нашел нарушений в работе офиса ООО «Авангард» на Лиговском проспекте. Привлечь компанию к ответственности хотели за работу в условиях пандемии коронавируса.

«Суд производство по делу об административном правонарушении прекратил за отсутствием состава», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В отношении «Авангарда» 1 апреля был составлен протокол. В офисе компании в районе 16 часов находились люди. Составители протокола в этом усмотрели нарушение мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Компания вину не признала. Сотрудница «Авангарда», допрошенная как свидетель, сообщила, что прием граждан 1 апреля не велся. В офисе находились сотрудники, которые ненадолго пришли для подготовки к дистанционной работе.

При этом при входе в офис было размещено объявление, в котором было сказано, что прием граждан временно прекращен. Компания ООО «Авангард» занимается оказанием юридических услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл кальянную «Feromon» на улице Ефимова на 70 суток. Причиной этого стала работа заведения, несмотря на ограничения в связи с распространением коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб офис самоизоляция суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге пока не планируют сворачивать строительство жилья из-за коронавируса
Вирусолог рассказал о сроках окончания испытаний разрабатываемой в России ...
Движение по всеволожскому путепроводу откроют до конца 2021 года
Больше 20 миллионов человек посмотрели спектакли Мариинки онлайн
Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном уходе Дзюбы в ...
Юридический офис на Лиговском избежал наказания за работу в режим самоизоляции
Пасхальные богослужения в храмах Ленобласти пройдут на открытом воздухе
В Ленобласти отремонтируют 200 км региональных трасс