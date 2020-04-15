Определены ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Группы исследователей из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йорском университете определила признаки тяжелой формы коронавируса на ранней стадии. Препринт работы опубликован на портале MedRXiv.

Ученые изучили данные 4 тыс. 103 человек, зараженных коронавирусом. Из них были госпитализированы 1 тыс. 999 пациентов, искусственная вентиляция легких потребовалась 445 пациентам.

Исследование показало, что заболевание с большей вероятностью будет протекать тяжело, если на ранней стадии у зараженного наблюдается показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина. Помимо этого, у многих из них был низкий показатель насыщемости крови кислородом — менее 88%.

Для людей с тяжелой формы коронавируса также характерны возраст старше 65 лет и ожирение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших коронавирусом в мире к утру 15 апреля достигло 2 млн. Больше всего случаев заражения в США — более 614 тыс.