Школьница из Красного Села скончалась после отравления

Школьница из Красного Села скончалась после отравления
Девушка боролась за жизнь 5 дней. Фото: Pixabay

Причиной смерти стало отравление медицинскими препаратами. Эту информацию передали медики в полицию вчера вечером, 14 апреля.

В реанимации детской городской больницы 14-летняя девушка находилась с 9 апреля. Дома у нее случился приступ с судорогами. Родители вызвали скорую. С состоянии комы пострадавшую доставили в больницу. К сожалению, старания медиков оказались безуспешны, организм был слишком отравлен, спасти юную пациентку не удалось. Об этом сообщает Мойка78.

Обстоятельства отравления по-прежнему неизвестны. Их установлением займется полиция. Отмечается, что семья девушки полная и благополучная, на учете нигде не состояла. Мать работает администратором клиники, а отец механиком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьница в Петербурге пережила клиническую смерть из-за отравления препаратами.

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