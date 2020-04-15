Михаил Ильин высказался о ситуации с общежитием в Новосергиевке

Заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин прокомментировал ситуацию с хостелом в Новосергиевке во Всеволожском районе.

Напомним, всего в хостеле проживало около 500 мигрантов, у 120 из них подтвердили коронавирус. Остальные содержатся на карантине.

Как заявил Михаил Ильин телеканалу «ЛенТВ24», он надеется, что власти своевременно отреагировали и число зараженных в хостеле не будет расти. По его словам, сейчас сотрудники Роспотребнадзора устанавливают первоисточник заражения.

Сейчас на территории общежития в Новосергиевке развернуты пневмокаркасные модули — помещения, в которых разместят часть мигрантов. За ними будут наблюдать врачи Всеволожской районной центральной больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 120 человек заболели коронавирусом в хостеле в Ленобласти.