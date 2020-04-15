В Купчино закрыли парикмахерскую, работающую во время карантина

В Петербурге суд на месяц приостановил работу парикмахерской во Фрунзенском районе Петербурга. Там сын владелицы салона подстригал волосы отцу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в протоколе указано, что предпринимательница осуществляла предоставление парикмахерских услуг в салоне на Бухарестской улице, несмотря на запрет из-за ситуации с коронавирусом.

Хозяйка парикмахерской отказалась признавать свою вину, заявив, что в парикмахерской находилась только ее семья — ее сын подстригал волосы ее мужу, а клиентов она не принимала.

Несмотря на доводы предпринимательницы, суд решил приостановить деятельность ИП на 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спа-комплекс на Боровой закрыли на два месяца за нарушение карантина. Оказалось, что сауна продолжала принимать клиентов, несмотря на запрет такой деятельности в городе.