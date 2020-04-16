В Ленобласти УФАС выявила подорожание свинины

Мясо подорожало в полтора раза.

Специалисты УФАС по Ленинградской области посетили с проверкой несколько сетевых магазинов, таких как «7шагов», «Магнит» и «Как сыр в масле». Служба проверила как обстоят дела с ценами на социально-значимые продукты.

Цены продемонстрировали частые изменения. Не только в рост, но и в снижение. Нехватка товаров в марте могла означать неподготовленность логистики в период повышения спроса. Цены же росли из-за изменения закупочной цены. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Ленобласти.

Что касается продуктов, продающихся по низким ценам, их стоимость увеличивалась от 1 до 50%. Больше всего отличилась свинина — цена выросла в полтора раза. Сливочное масло, пшено, чай и хлеб потеряли в цене от 9 до 65%. А цены на те же самые продукты, но в более высокой ценой категории, продемонстрировали рост от 1 до 77,5%. Подешевели также говядина, молоко, куриные яйца и сахар.

Стоит отметить, что стабильного подорожания в области нет. Цены всегда находятся в пределах допустимых значений.

Также, 15 граждан пожаловались в УФАС на изменение цен на чеснок, имбирь и лимон. Но данные продукты не входят в список социально-значимых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса.