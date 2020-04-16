В Ленобласти УФАС выявила подорожание свинины

В Ленобласти УФАС выявила подорожание свинины
В целом, цены в регионе являются стабильными. Фото: Pixabay

Мясо подорожало в полтора раза.

Специалисты УФАС по Ленинградской области посетили с проверкой несколько сетевых магазинов, таких как «7шагов», «Магнит» и «Как сыр в масле». Служба проверила как обстоят дела с ценами на социально-значимые продукты.

Цены продемонстрировали частые изменения. Не только в рост, но и в снижение. Нехватка товаров в марте могла означать неподготовленность логистики в период повышения спроса. Цены же росли из-за изменения закупочной цены. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Ленобласти.

Что касается продуктов, продающихся по низким ценам, их стоимость увеличивалась от 1 до 50%. Больше всего отличилась свинина — цена выросла в полтора раза. Сливочное масло, пшено, чай и хлеб потеряли в цене от 9 до 65%. А цены на те же самые продукты, но в более высокой ценой категории, продемонстрировали рост от 1 до 77,5%. Подешевели также говядина, молоко, куриные яйца и сахар.

Стоит отметить, что стабильного подорожания в области нет. Цены всегда находятся в пределах допустимых значений.

Также, 15 граждан пожаловались в УФАС на изменение цен на чеснок, имбирь и лимон. Но данные продукты не входят в список социально-значимых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне скупают имбирь и чеснок из-за коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть свинина уфас цены
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти УФАС выявила подорожание свинины
Частная скорая помощь везла пациентку с пневмонией в больницу 4 часа
Путин заявил о переносе Парада Победы
Петербуржцы отказались сдать тесты на коронавирус и оказались в суде
Двоих жителей Пушкина оштрафовали за нахождение на спортплощадках
Петербуржцам не сидится дома: индекс самоизоляции 2,7 балла
С петербургской компании взыскали 200 тысяч рублей за использования фото ...
Инфекционист: пик заболеваемости коронавирусом придется на лето