Производители антисептиков в Ленобласти готовы увеличить мощность

Производители антисептиков в Ленобласти готовы увеличить мощность
Александр Дрозденко посетил предприятие ООО «Гломако». Фото: lenobl.ru

Компания ООО «Гломако», занимающаяся производством кожных антисептиков и дезинфицирующих салфеток, готова увеличить мощность. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках рабочей поездки в Тосненский район Дрозденко посетил предприятие ООО «Гломако». Он осмотрел производственные линии и лабораторию.

«Сегодня это небольшое предприятие готово производить больше, но в связи с распространением эпидемии коронавируса, у них есть проблемы с закупкой необходимого сырья и упаковки для продукции», — отметил Дрозденко.

Губернатор сообщил о готовности помочь решить данные проблемы и выстроить необходимые кооперационные цепочки. Необходимую упаковку, по слова Дрозденко, производят предприятия в Гатчине и Отрадном, а выпускать спирт для антисептиков в скором времени начнет Гатчинский спиртовой завод.

Производство антисептиков на ООО «Гломако» выросло в среднем в 15 раз. Производство антисептиков в упаковке по 100 мл и салфеток-дезинфекторов увеличилось в 200 раз.

Ранее врач-фармаколог рассказал, чем может быть опасен самодельный антисептик.

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