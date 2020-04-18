Депутат из Ленобласти предлагает открыть бани и парикмахерские для населения

Депутат областного Законодательного собрания Владимир Петров предложил российскому правительству возобновить работу парикмахерских и общественных бань в период самоизоляции.

Депутат направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Петров считает, что ограничение работу ряда организаций способствует повышению социальной напряженности. Речь идет об организациях, оказывающих косметологические, банные и парикмахерские услуги, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в связи с запретом на подобную деятельность, в регионе возросли случаи подпольного предоставления таких услуг, о которые ему сообщают граждане.

В связи с этим депутат считает, что парикмахерские, бани и косметологические организации необходимо включить в перечень социально важных объектов, работающих в период карантина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино закрыли парикмахерскую, работающую во время карантина.