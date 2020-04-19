Трамп оценил отношения США и России

Американский лидер считает их хорошими.

Дональд Трамп недавно провел пресс-конференцию в Белом Доме. Ему задали вопрос о том, существует ли вероятность того, что Россия, КНР, Северная Корея и Иран (возможные противники Америки на политической арене) используют сложившуюся ситуацию с коронавирусом против США.

Трамп сказал, что не видит предпосылок к этому. Также, он подчеркнул, что с Россией складываются хорошие отношения. Напомнил президент США и о нефтяной сделке, отметив, что президент России Владимир Путин в рамках переговоров вел себя как «джентельмен». Несмотря на серьезные санкции, которые вводит Америка против России, страны не перестают сотрудничать в важных вопросах. Об этом сообщает РБК.

Очень показательной стала ситуация с пандемией. Россия направила в США гуманитарную помощь, в составе которой были все необходимые лекарства, защита для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких.

Трамп оценил жест доброй воли и также предложил помощь. На что в Москве ответили, что обязательно ее воспользуется, если это будет нужно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США расследует происхождение коронавируса.