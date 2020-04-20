В Петербурге управляющие организации скрыли информацию о своей деятельности

В Калининском районе прокуратура провела проверку соблюдения законодательства управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.

Как сообщили в городской прокуратуре, по закону управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, работающие на территории Петербурга, обязаны размещать информацию о своей деятельности на сайте ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

Проверка надзорного органа показала, что ТСЖ «Просвещения 102», ЖСК «Учитель», ТСЖ «Кристалл», НПЭУЖХ «Дом» не разместили информацию о технических характеристиках и инженерных системах многоквартирных домов.

В итоге нарушения были устранены, а виновных должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура обнаружила нарушения в работе ТСЖ «Янтарный берег-3». В частности, управляющая компания не проводила ремонт лестничных клеток более пяти лет.