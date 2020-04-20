В Приморском районе в сентябре откроется новая школа

Школьники смогут приступить к занятиям в учреждении на Комендантском проспекте уже в предстоящем новом учебном году.
Заключение о соответствии постройки проектным документам выдано застройщику ООО «Строительная компания «Каменка» Госстройнадзором. Теперь можно получать разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
В новом учебном заведении 44 класса. Также, ее смогут посещать дети с ограниченными возможностями. Здание оборудовано всем необходимым: спортивным и актовым залом, столовой, медицинским кабинетом, мастерскими. Оборудованы и два бассейна разных размеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Территория вокруг школы оборудована различными площадками для игр и спорта. Сформированы зоны отдыха и зоны для проведения школьных мероприятий.
В данный момент застройщик получает необходимые документы, чтобы передать школу в собственность города.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским школам разрешили досрочно завершать учебный год.