В Приморском районе в сентябре откроется новая школа

В Приморском районе в сентябре откроется новая школа
В городе продолжают активно строить важные социальные объекты. Фото: gov.spb.ru

Школьники смогут приступить к занятиям в учреждении на Комендантском проспекте уже в предстоящем новом учебном году.

Заключение о соответствии постройки проектным документам выдано застройщику ООО «Строительная компания «Каменка» Госстройнадзором. Теперь можно получать разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

В новом учебном заведении 44 класса. Также, ее смогут посещать дети с ограниченными возможностями. Здание оборудовано всем необходимым: спортивным и актовым залом, столовой, медицинским кабинетом, мастерскими. Оборудованы и два бассейна разных размеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Территория вокруг школы оборудована различными площадками для игр и спорта. Сформированы зоны отдыха и зоны для проведения школьных мероприятий.

В данный момент застройщик получает необходимые документы, чтобы передать школу в собственность города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским школам разрешили досрочно завершать учебный год.

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