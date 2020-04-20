Петербуржцев насторожили ярко-зеленые воды Лиговского канала

Вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Вода окрасилась в ярко-зеленый цвет. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

В Роспотребнадзор поступило обращение от петербурженки, которая пожаловалась на странный цвет вод Лиговского канала в районе проспекта Народного Ополчения.

Обо всем стало известно сегодня, 20 апреля. Петербурженка также предоставила фотографии, на которых видно, что вода окрашена в едко-зеленый цвет.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управлениея Росприроднадзора, в результате обследования выяснилось, что зеленые стоки в канал попали через выпуск ливневой канализации со стороны улицы Галстяна. Необычный цвет каналу придал флуоресцеин натрия, используемый для определения протечек и не представляющий угрозы для водоема и здоровья людей.

Таким образом, инспекторы ведомства отметили, что загрязнение Лиговского канала не подтверждено.

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