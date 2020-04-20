В Петербурге нашли немецкий боеприпас времен ВОВ в Химическом переулке

Саперы общевойсковой армии Западного военного округа вывезли найденный в Кировском районе города боеприпас.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ЗВО, боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден рядом с жилым домом в Химическом переулке. Специалисты установили, что это 82-мм немецкий боеприпас в состоянии сильной коррозии, лежавшие в земле со времен ВОВ.

Военнослужащие вывезли боеприпас в специальном транспорте на полигон, где его впоследствии уничтожат. Кроме того, саперы проверили прилегающую местность на наличие других боеприпасов, добавили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что боеприпасы времен ВОВ нашли у Изотовского сквера. Петербуржцы сообщили в полицию о найденном боеприпасе на Нижнекамской улице. Металлический предмет, напоминающий хвостовую часть мины, торчал из земли.