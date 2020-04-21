Во Всеволожске задержали владельца «карантинного» хостела в Новосергиевке

Всеволожская полиция задержала владельца хостела в Новосергиевке, где произошла вспышка заражения коронавирусом среди мигрантов.

Правоохранители задержали 40-летнего предпринимателя на Октябрьском проспекте во Всеволожске. В его квартире провели обыски, изъяли документы, технику, мобильные телефоны и печати двух организаций.

Напомним, ранее сотрудники полиции, СК и Роспотребнадзора выявили этот хостел во время рейда. Оказалось, что в нем проживают 154 человека, у 14 из них были симптомы коронавируса. Результаты тестов оказались положительными у 35 человек, после чего хостел закрыли на карантин, а всех зараженных разместили в палаточном госпитале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новосергиевке продезинфицировали территорию инфекционного хостела. Там специальным раствором обработали не только сам дом, но также прилегающие дороги и палаточные лагерь, в котором лечат больных.