Салоны красоты в Ленобласти могут заработать на следующей неделе

Региональные власти обсуждают вопрос об открытии салонов красоты в Ленинградской области. Окончательно решение станет известно ближе к этим выходным.

Как сообщает «Мойка78», заместитель председателя правительства Ленобласти и председатель комитета экономического развития Дмитрий Ялов заявил в ходе пресс-конференции, что региональные власти регулярно мониторят ситуацию с распространением COVID-19. По словам чиновника, у них есть понимание того, что у граждан есть естественные потребности во время самоизоляции.

Ялов уточнил, что если власти все-таки решат открыть салоны красоты, то это произойдет только в тех населенных пунктах, где было выявлено наименьшее число случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат из Ленобласти предлагает открыть бани и парикмахерские для населения.