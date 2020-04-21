В Ленобласти задержали членов вооруженной банды, обвиняемых в разбое

В Ленинградской области 21 апреля задержали двух мужчин, находящихся в розыске по обвинению в разбое. Следствие полагает, что они были членами вооруженной банды, занимающейся хищением имущества.

Задержанными оказались два уроженца Тихвина 1985 и 1987 годов рождения. В июле 2015 года они заочно были привлечены в качестве обвиняемых по делу о разбое. Задержать их удалось почти пять лет спустя.

«В настоящее время они доставляются в Санкт-Петербург», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Как полагает следствие, оба мужчины были членами банды, созданной в 2012 году. Её отличали стабильность состава, жесткая дисциплина, использование маскировки при совершении преступления и тщательная подготовка к разбою. В арсенале банды имелись два автомата, семь пистолетов, три пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, граната и взрывчатое вещество.

В различном составе банда совершила ряд разбоев. Один из них — нападение на трех человек на Пулковском шоссе в июле 2014 года, в результате которого были похищены 1 млн 500 тыс. долларов США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино совершили разбойное нападение на местного жителя.